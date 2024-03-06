عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تكلفة الحرب الباهظة.. الاحتلال يبيع أول سندات دولية

الاحتلال
الاحتلال

قام كيان الاحتلال الصهيوني ببيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، لأول مرة بهذا الشكل منذ شنت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وبحسب شبكة بلومبيرج تعد تلك، أكبر عملية بيع لسندات دولارية في تاريخ الكيان.

أصدرت حكومة الاحتلال سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، و3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات و3 مليارات دولار لأجل 30 سنة.
 

ذكرت مصادر أن طلبات المستثمرين على السندات المطروحة مجتمعة بلغت 34 مليار دولار على الأقل. 
قال محللون "تحتاج إسرائيل لتمويل كبير العام الحالي نظراً للحرب. لن أتفاجأ إذا احتاجوا إلى إصدار المزيد من السندات".

 

 

 

34 مليار دولار 3 مليارات 3 مليارات دولار 10 سنوات 8 مليارات دولار احتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

توقف حركة بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية.. وهذه قيمته في البنوك

رفض استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

موضوعات متعلقة

استقرار الأسهم بأسواق أوروبا قبل إدلاء رئيس الفيدرالي الأمريكي بشهادته أمام الكونجرس

جمود مؤشر الدولار الأمريكي قبل شهادة باول أمام الكونجرس

تراجع أسعار النفط الدولية اليوم الأربعاء بسبب الصين

قفزة لسوق السندات بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

حتى لو أدين بجرائم.. استطلاعات رأي تظهر تأييدا كاسحا لترامب بانتخابات نوفمبر

نتائج انتخابات الثلاثاء الكبير تقرب ترامب من حكم البيت الأبيض مرة ثانية

سيخسر المليارات.. الاقتصاد الألماني يتجه نحو كارثة إذا فاز ترامب بالرئاسة الأمريكية

نهاية نتنياهو.. لماذا تشكل أزمة الأسرى معضلة لإسرائيل وتمهد الطريق نحو نصر لحماس؟

ترشيحاتنا

كولر يعقد جلسة حاسمة بشأن اختيار مهاجمي مباراة كأس مصر.. تفاصيل

الغرف التجارية تحدد الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي

نائبة: تحرير سعر الصرف يدفع لتراجع أسعار السلع واختفاء المضاربات نهائيا

تتصدره فلسطين.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

شرف لنا تنظيمها بالسعودية.. تعليق ميدو على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة

66 مستوطناً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ