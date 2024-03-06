بسبب تكلفة الحرب الباهظة.. الاحتلال يبيع أول سندات دولية

قام كيان الاحتلال الصهيوني ببيع سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار، لأول مرة بهذا الشكل منذ شنت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وبحسب شبكة بلومبيرج تعد تلك، أكبر عملية بيع لسندات دولارية في تاريخ الكيان.

أصدرت حكومة الاحتلال سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، و3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات و3 مليارات دولار لأجل 30 سنة.



ذكرت مصادر أن طلبات المستثمرين على السندات المطروحة مجتمعة بلغت 34 مليار دولار على الأقل.

قال محللون "تحتاج إسرائيل لتمويل كبير العام الحالي نظراً للحرب. لن أتفاجأ إذا احتاجوا إلى إصدار المزيد من السندات".