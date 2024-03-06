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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال صيانة خط مياه محطة العبادلة المغذى لمدينة طوخ ..صور

اصلاح العطل
اصلاح العطل

واصلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية أعمال صيانة خط مياه محطة العبادلة والمغذى لمركز ومدينة طوخ الذى أسفر عن قطع المياه عن مركز ومدينة طوخ بالكامل.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه اليوم الأربعاء عن مركز ومدينة طوخ، نظرا لأعمال إصلاح عطل بخط المياه الرئيسى قطر ١٠٠٠مم الخاص بمحطة مياه طوخ، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المستشفيات والمخابز توفير احتياجاتهم من المياه.

كما توفر الشركة سيارات مياه شرب نقيه بالقرى المتأثرة بالانقطاع وفى حال طلبها التواصل مع الخط الساخن الخاص بالشركة.

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طوخ مدينة طوخ محطة العبادلة مجلس مدينة طوخ القليوبية

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