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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مركز طبى خاص بجراحات الأنف والأذن والحنجرة يعمل بدون ترخيص بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجنة المنشآت الصحية بإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بتكثيف الرقابة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن لجنة المنشآت الصحية بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك، قامت بالتفتيش المفاجئ على مركز طبى خاص بجراحات الأنف والأذن والحنجرة بقرية بيشة قايد بمركز الزقازيق.

وأوضح أن التفتيش أسفر عن الغلق الفوري للمركز لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص وإجراء العمليات الجراحية في بيئة غير صحية، وعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى.

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وشدد محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات و مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص.

في سياق متصل، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المركز الذى تم التفتيش عليه تتمثل في “نقص شديد في الاشتراطات البيئية وإجراءات مكافحة العدوى - عدم وجود رخصة بيئية - عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود سجل مخلفات خطرة – عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر أرقام “112، 113، 114 ،115، 116، 117" جنح مركز الزقازيق لسنة 2024.

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