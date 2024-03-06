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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية: الاستجابة لـ 1657 شكوى خلال شهر فبراير الماضي

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية ،للاستجابة لعدد (1657) شكوى خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها  ،و الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (37) شكوى خلال شهر فبراير الماضى من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الإستجابة لعدد (35) شكوى بمعدل إنجاز94%.

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من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء   https://www.shakwa.eg  أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة [email protected] 

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar   ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666) ، مشيرا الى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع (1715) شكوى واستغاثة خلال شهر فبراير الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ (1657) شكوى بنسبة (96%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص (58) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

التواصل مع المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخط الساخن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الشكاوى الحكومية الموحدة السيسى رئيس الجمهورية المواطن المصري توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

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