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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 863 إعلانا مخالفا وغير مرخص بمراكز ومدن الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ، أسفرت عن رفع  (٨٦٣) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال شهر فبراير الماضى بواقع (٤٤) إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر ، و (١٦) إعلانا بمركز ومدينة كفر صقر و(١٠١) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و (٦) إعلانات بمدينة القنايات ، و(٢٠) إعلانا بمركز ومدينة الحسينية و (٤٠) إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية و(١٨) إعلانا بمدينة القرين و(١٤٩) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق و (٥٠) إعلانا بحى ثانى الزقازيق و(٥٤) إعلانا بحى أول الزقازيق و( ٥١) إعلانا بمركز ومدينة أبوكبير و  (٦٠) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس و ( ٣٨) إعلانا بمركز ومدينة ههيا و (٦١) إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم و (١٧) إعلانا بمركز ومدينة أبو حماد و (٢٩) إعلانا بمركز و مدينة مشتول السوق و (١٠٩) إعلانات بمركز و مدينة فاقوس ، فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يختتمان جولتهما بتفقد محطة تنقية مياه الزقازيق بطاقة تصميمية 95 ألف م3 يومياً

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.

ازالة الاعلانات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشوارع والميادين الشرقية الميادين الرئيسية تكثيف الحملات التفتيشية خطة التطوير شوارع المدينة

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