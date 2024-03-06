خطوة متهورة.. رئيس وزراء لبنان يحذر من وقف تمويل "الأونروا"

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، من عواقب وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال ميقاتي: سيكون لوقف تمويل الأونروا تداعيات لا يمكن توقعها ندعو المجتمع الدولي للاستمرار في دعم للوكالة للحفاظ على الاستقرار في البلاد".

وحذر المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال".

وقال فيليب لازاريني إن "تفكيك الأونروا خطوة متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الاطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاعات مقبلة"، معتبراً أن "من السذاجة" الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ومع اقتراب دخول الحرب في غزة شهرها السادس، وتزايد حدّة التوترات في منطفة الشرق الأوسط، ندّد لازاريني بـ"حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض" عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو "وضع حد لها".

وقال لازاريني "يشمل جزء من هذه الحملة إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة".