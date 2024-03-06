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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الراديو 9090 يقدم «مايفوتكش».. لكشف أهم أعمال المتحدة في رمضان 2024

بوستر برنامج مايفوتكش
بوستر برنامج مايفوتكش

تقدم الإعلامية عبير بسيوني، برنامج "مايفوتكش" على الراديو 9090، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

يهدف البرنامج إلى إرشاد المستمعين إلى أهم الأعمال الدرامية والبرامجية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تحليل وتقييم هذه الأعمال، ومناقشة مواضيعها، وتسليط الضوء على طاقم العمل، ونبذة عن قصة كل عمل.

يمنح البرنامج المستمعين فرصة مميزة للتعرف على جميع الأعمال التي تقدمها المتحدة في رمضان، واختيار ما يناسب أذواقهم.

يذاع "مايفوتكش" يوميا على الراديو 9090 في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، ويعاد في العاشرة والربع صباحًا.

 

وأعلنت إذاعة راديو 9090، تقديم مسلسل "جريمة نص النيل" بطولة أحمد العوضي ومي كساب، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويشهد المسلسل ظهور النجم أحمد العوضي لأول مرة في المسلسلات الإذاعية، وتدور أحداث المسلسل حول شاب من أسرة فقيرة يعيش بمنطقة شعبية مع عائلته، وتربطه علاقة حميمية مع النيل تجعله يقرر العمل على مركب بالنيل، رغم مؤهله العالي، ومن خلال عمله على المركب يمر بمواقف ومغامرات في إطار مثير ورومانسي.

 

«جريمة نص النيل» تأليف محمود حمدان ويشارك في كتابته رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل، إخراج علي مصيلحي.

المسلسل يذاع على راديو 9090 في تمام الرابعة عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا.

 

عبير بسيوني برنامج مايفوتكش الصلاة قبل أذان الفجر

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