محافظ البنك المركزي: تعزيز وتحسين عمل السياسة النقدية لاستدامة وصلابة الاقتصاد المصري

أعرب محافظ البنك المركزي، عن تقديره لفريق صندوق النقد الدولي علي الجهود المبذولة، التي تكللت بالوصول لاتفاق علي مستوي الخبراء للمراجعة الأولي والثانية للإصلاح لبرنامج تسهيل الصندوق المُمد.



وقال محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ومسؤولة صندوق النقد الدولي للإعلان عن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، إن الطرفان اتفقا علي حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تتسق مع برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.

واسترسل: تم الاتفاق على تعزيز وتحسين عمل السياسة النقدية لتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.



وأوضح أن القرارات المتخذة اليوم، ضرورية وتهدف لإحتواء التضخم للوصول لمستواه المستهدف علي المدي المتوسط.

وأكمل الإجراءات تعمل على تحسين ورفع كفاءة سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للإقتصاد المصري، منوها بأن مرونة سعر الصرف ک ركيزة أساسية لاستهداف التضخم.