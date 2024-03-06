نهائي كأس مصر| مدرب الأهلي: الزمالك فريق كبير ولديه لاعبين مميزين

نشر الإعلامي أحمد شوبير، جزءا من تصريحات مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير عن تصريحات كولر: “لا توجد خلطة لتحقيق النهائيات، هذه مباراة مثل أي مباراة أخرى، نواجه فريقا كبيرا، ولن نركز على لاعب بعينه؛ لأن الزمالك لديه لاعبين مميزين”.

مباراة الأهلي والزمالك

تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، بعد غد، الجمعة، 8 مارس 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.