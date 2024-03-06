عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الاصلاح والنهضة: توحيد سعر الصرف انعكاساته إيجابية على السوق المصري

صدى البلد

أشاد حزب الإصلاح والنهضة بقرار البنك المركزي اليوم بتحديد سعر الجنية المصري وفقًا لآليات السوق، لما لذلك القرار من انعكاسات إيجابية متعددة على السوق المصري وعلى الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام، أهمها السيطرة على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وضبط السوق السوداء في العملات الأجنبية بما يسهم في كبح جماح التضخم.

ووصف حزب الإصلاح والنهضة قرار المركزي بـ "الجريء" مشددًا على أنه يمثل خطوة في الطريق الصحيح تحتاج أن يعقبها خطوات متعددة، لجني ثمار القرار من جهة، ولمعالجة آثاره السلبية المحتملة من جهة أخرى.

وأضاف حزب الإصلاح والنهضة بأن القرار له آثار إيجابية متعددة خاصة في السيطرة على تذبذب سعر صرف الجنيه كما سيقلص إلى حد كبير من الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، بجانب أنه يرسل رسالة طمأنة للمستمثرين خاصة من الأجانب والذين كانوا يحجمون على دخول السوق المصري أو توسعة استثماراتهم نتيجة عدم وجود سعر واحد لصرف العملات الأجنبية.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة الحكومة بضرورة العمل بشكل عاجل لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للقرار، وأهمها انعاكسات ذلك  على المستمثرين المحلييين خاصة الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة خاصة في ظل طرح بعض البنوك لشهادات بعائد يصل إلى 30% مما قد ينتج عنه إحجام البعض عن الاستثمار لتعذر حصولهم على أرباح تتجاوز تلك النسبة المرتفعة من العائد.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يمثل حجر زاوية رئيسي في ضبط السياسات المالية في مصر ويحتاج لسلسلة من التحركات الاقتصادية الأخرى لضمان تحقيق كافة عوائده، ومن أهم تلك التحركات العمل على تعزيز الصادرات من السلع والخدمات لضبط الميزان التجاري لصالح التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إلى مصر.

حزب الإصلاح والنهضة البنك المركزي سعر الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي يشيد بالاتجاه المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

بالورود| استقبال بعثة الأهلي بالسعودية قبل نهائي كأس مصر.. صور

صندوق النقد: الحزمة الجديدة المقدمة لمصر تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار

30 مليون جنيه.. ضربة قوية لتجار الدولار بالسوق السوداء

بعد تخطيه الـ50 جنيه.. إلى أين يتجه سعر الدولار الفترة القادمة ؟

«ترامب» يلتقي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك .. ما السبب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ