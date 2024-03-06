صندوق النقد: الحزمة الجديدة المقدمة لمصر تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار

أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة من أجل استكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.

وأضافت رئيسة البعثة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: "بسبب تعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد قدم الصندوق لمصر حزمة جديدة قيمتها 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار".

الاستدامة والاستقرار

وتابعت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الحزمة تستهدف الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.