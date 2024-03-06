وزير الشؤون الخارجية الصومالي يتهم إثيوبيا بالمراوغة والسعي للجور على سيادة البلد

اتهم وزير الدولة الصومالي القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، محمد علي عمر، اثيوبيا بأنها لا تزال تراوغ وتسعى الى الافتئات على سيادة الصومال من خلال استمرارها في محاولة تنفيذ الاتفاق البحري الباطل الذي وقعته مع اقليم أرض الصومال (الذي يقع شمال غرب الصومال) وهو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مجددا التأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، ونرفضه جملة وتفصيلا ، كما يمثل محاولة اثيوبية لاختراق البحر الأحمر واثارة عدم الاستقرار في تلك المنطقة الاستراتيجية الهامة ، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على الأمن القومي العربي ، محذرا في الوقت ذاته من خطورة المخططات التي تحاك ضد العرب من جهات اقليمية ودولية تستخدم هذا الاتفاق كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لدولنا بما يخدم مصالح هذه الجهات .



جاء ذلك خلال المداخلة التي ألقاها محمد علي عمر وزير الدولة - القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية(161) التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية ، إن جمهورية الصومال الفيدرالية لم تكن يوما تسعى الى الحرب وانما تمد يدها دوما للسلام ، ولا يشغلنا سوى التنمية والاستقرار ومحاربة آفة الارهاب، مؤكدا عزم الصومال على مواصلة جهوده للتغلب على التحديات الراهنة من خلال دعم الأشقاء العرب الذين نوجه لهم التحية لجهودهم الصادقة في دعم الصومال.



وثمن مواقف الدول العربية التي دعمت الصومال منذ اندلاع الأزمة في الأول من يناير 2024، مشيرا إلى أن الصومال تتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفها الرافض لهذا الاتفاق .