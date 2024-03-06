محافظ الغربية يشيد بجهود دار الإفتاء في نشر صحيح الدين وبناء الوعي

أشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني والإفتائي لدى المواطنين، معبرًا عن سعادته بوجود فرع من فروع دار الإفتاء المصرية بمحافظة الغربية ليكون خير منارة لأبناء المحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الأربعاء/ مع فرع دار الإفتاء بعمارات عبد المنعم رياض بطنطا والجهات والهيئات بالمحافظة، لبحث لتكثيف سبل التعاون، وللتوسع في نشر خدماتها للمواطنين لنشر تعاليم الدين السمحة والفكر المعتدل ومجابهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المغلوطة.



وأشار رحمي، إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التي يستفيد منها أبناء المحافظة فتقوم على ثلاث محاور رئيسية هي المحور الأول الفتاوى اليومية وهو الإفتاء الديني من خلال تقديم الفتاوي الدينية لجميع المواطنين في كافة القضايا، والمحور الثاني الإرشاد الزواجي، والمحور الثالث علاج قضايا التطرف والإرهاب وعدم ترك الشباب فريسة للمتطرفين ولغير المختصين بالإفتاء.



وناقش المحافظ مع الحضور سبل تعزيز التعاون من عقد ندوات بمجالس المدن والأحياء إقامة دورات تدريب توعية للرائدات الريفية والصحية والاجتماعية بالتنسيق بين مديرية الصحة بالغربية ودار الإفتاء؛ لتوعيه المقبلين على الزواج وعقد لقاءات حوارية مع الشباب بالمدارس لمكافحة الزواج المبكر، وتقديم خدمات التوعية والفتوى.

