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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: توحيد سعر العملة مطلب قديم لجميع المستثمرين المحليين والأجانب|فيديو

صدى البلد

قال المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب، إن تثبيت سعر واحد للعملة هو مطلب قديم لجميع المستثمرين المحليين والأجانب، منذ عامين، معلقاً:" سعر واحد للعملة يعني جاذبية للإستثمار، واقتناع وطريقة حساب منتقية"


وأضاف طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن  سعر الدولار بعد فترة قريبة سوف يتراجع، و يستقر عند سعر عادل، مؤكداً أن زيادة الفائدة بنسبة 6% هدفه تقليل التضخم.


وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن قرار زيادة الفائدة بنسبة 6% سوف يحل مشكلة التضخم ، و سيؤثر على أسعار السلع، و لكن سوف يعيق التوسع والاستدامة و القروض التي يحصل عليها المستثمرين و المصنعين، و أصحاب المصانع، بالإضافة أنه سوف يرفع سعر العقارات بسعر واضح.

 

مجلس النواب عمله سعر الدولار التضخم الفائدة العقارات

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