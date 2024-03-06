تعليم الإسكندرية: إصابة 8 طالبات بعدوى وإسعافهن على الفور بمركز السموم

كشف الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عن إصابة ٨ طالبات بإحدى مدارس منطقة كرموز، بعدوى بعد تناولهن وجبة غذائية كانت بحوزتهن، وتم نقلهن إلى مركز السموم التابع للمستشفى الجامعي الرئيسي بالمحافظة.

وقال "أبوزيد"، إنه فور تلقيه بلاغا من المدرسة، ووجه بنقل الطالبات إلى مركز السموم التابع للمستشفى الرئيسى الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية، خاصة وأن بعض الطالبات تعرضن لإسهال وقيء داخل المدرسة.

وأضاف أبوزيد أن الطالبات تم نقلهن للمركز وتلقى الإسعافات الاولية البسيطة وتم خروج الطالبات بعد تحسن حالتهن خاصة وأنه لم يتم إجراء غسيل تطهيرى للمعدة لأي طالبة، كونها مجرد إيحاءات عند رؤية زميلتهن مصابة بالاسهال والقيء نتيجة لتلوث غذائي.



