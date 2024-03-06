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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا صينيا لتعزيز المشروعات الاستثمارية

صدى البلد

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، وفدًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة يانج يي، قنصل عام الصين بالإسكندرية، وسو جينجينج رئيس مجلس إدارة ميناء تشينغداو الصيني.


ووفقًا لبيان ميناء الإسكندرية، ضم الوفد الصيني رؤساء مجالس إدارات كل من مجموعة شاندونغ الدولية للخدمات اللوجستية البرية والبحرية، وشركة ميناء شاندونغ القابضة للاستثمارات ومجموعة موانئ شاندونغ الدولية للتجارة المحدودة ومجموعة موانئ شاندونغ لأعالي البحار.


وتم عقد اجتماع موسع حيث تناولت المناقشات سبل تفعيل اتفاقية التآخي التي تم توقيعها في نوفمبر 2023 بين ميناءي الإسكندرية وتشينغداو ومقترح ترقيتها إلى مذكرة تفاهم، كما تضمنت المناقشات توضيح مقومات ودور ورؤية ميناء الإسكندرية، حيث تم التركيز على استراتيجية ميناء الإسكندرية للتحول إلى ميناء ذكي أخضر بالتوازي مع الحركة التطويرية والتوسعية في المشروعات الاستثمارية المختلفة الجارية والمخطط تنفيذها في الهيئة، وذلك مع الحرص على توفير كافة الخدمات اللوجيستية المرتبطة بسلاسل الإمداد ومن أبرزها توافر منظومة متطورة ومتكاملة للنقل متعدد الوسائط من نقل بري ونهري وسكة الحديد. 


كما شملت المناقشات سبل تعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية، وبناء القدرات وتدعيم حركة التجارة وسلاسل الإمداد وميكنة المحطات وفقًا لأعلى المستويات التكنولوجية وسبل نقل تكنولوجيا الموانئ الذكية والخضراء واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية. 


وتفقد الوفد متحف الميناء ومحطة الركاب البحرية والأرصفة البحرية التجارية وزيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، حيث أشاد الوفد بمدى التطور الذي يشهده مينائي الإسكندرية والدخيلة على كافة الأصعدة والتي يتم العمل بها بالتوازي وباحترافية شديدة في أداء الأعمال ودورة التشغيل والتخطيط الجيد لتحقيق الرؤية المستقبلية بما يجعل من ميناء الإسكندرية الكبير محور اقتصادي وتجاري عالمي.


تأتي الزيارة في إطار ما تشهده الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مؤخرًا من نشاط كبير على كافة الأصعدة والمجالات ومن بينهم مجال التعاون الدولي تنفيذًا لتعليمات كامل الوزير وزير النقل وتوجيهات القيادة السياسية نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة والكيانات الدولية للاستفادة من الخبرات الأجنبية والتعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.
 

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