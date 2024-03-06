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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 10 محاضر لمنشآت غذائية مخالفة في حملة تفتيش بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت إدارة مراقبة الأغذية والطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، برئاسة الدكتورة علا عز الدين فؤاد، حملة تفتيش مكبرة على المحلات ومنافذ البيع بمدينة الخارجة تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية لضمان سلامتها واستعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث رافقها فى الحملة مراقبى الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية بالخارجة، وتم المرور على المنشآت الغذائية بمركز الخارجة.

وقامت اللجنة بالمرور على عدة منشآت غذائية فى عدد من الأسواق وجرى تحرير  8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرى نقص اشتراطات صحية، وتم سحب عينات للمعمل لضمان سلامتها وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكان الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أعلن مؤخرا عن افتتاح أماكن تجهيز الوجبات لطلاب التعليم الفنى المقيمين بمقر بيوت الطلبة والتأكد تطبيق جميع معايير الصحة لمراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتورة علا عز الدين مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وبحضور اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات التغذية المدرسية والتى تضمنت المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم و المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين ومحمد العديسى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى

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