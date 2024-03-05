محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي بقرى جورمشين

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي بقرى جورمشين بمركز باريس، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.

وأشاد الزملوط بالجدية في استصلاح وزراعة محاصيل متنوعة تشمل ( البصل - الثوم - القمح - الشعير)، بالإضافة إلى مشتل نخيل يضم ٨٠٠٠ فسيلة، و صوبة زراعية مجهزة لأصناف النخيل المتميز ضمن مبادرة التوسع في زراعة الأصناف غير التقليدية ذات الجودة والقيمة التصديرية للأسواق الخارجية. كما قام بغرس نخلة بالمشروع، موجهًا بسرعة البدء في المرحلة الثانية والتي تستهدف التوسع في استصلاح عدد من الأفدنة.