تعليم الوادي الجديد: غدا بدء تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادات

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن جاهزية قطاع تعليم المحافظة لاستقبال القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتى تبدأ أعمالها غدا الأربعاء.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.



وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات، حيث تضم القوافل التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات مقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بالتخصصات المختلفة.





ولفت وكيل التعليم بالمحافظة إلى جاهزية قاعات لاستقبال الطلاب فى جميع الإدارات التعليمية وبث مباشر عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوصول إلى المناطق النائية والبعيدة بأرجاء المحافظة، ودعا طلاب المحافظة بالشهادتين الثانوية العامة والإعدادية للمشاركة وتحقيق أكبر إستفادة من المحاضرات والتدريب على الأسئلة والإجابات.