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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد : وصول 4800 كرتونة مواد غذائية من قوافل" أبواب الخير"

جانب من الكراتين
جانب من الكراتين

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المُقدمة من مبادرة قوافل "أبواب الخير"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات المصري، والتي تضم ٤٨٠٠ كرتونة مواد غذائية؛ لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك. معربًا عن تقديره لجهود التعاون المخلص والدعم الدائم من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن الفئات المستحقة والأولى بالرعاية .

 

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وقام سيد محمود سكرتير عام المحافظة، يرافقه محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، بتفقد شاحنات المواد الغذائية قبل بدء توزيعها على المراكز، بواقع كرتونة لكل أسرة تشمل ١٢ كيلو من المواد الغذائية الجافة.

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