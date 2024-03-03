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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك في المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 شارك الدكتور محمد خلف أستاذ توليد وأمراض نساء بكلية الطب بالجامعة والدكتور وحيد فوزي عبد الرسول مدرس المسالك البولية بطب الوادي الجديد فى المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية بفندق الماسة بالعاصمة الإادارية الجديدة بالقاهرة.

طرح سلع تموينية ولحوم طازجة بمنافذ الوحدات المحلية في الوادى الجديد

 جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أيمن  عاشور وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات.

 وقال الدكتور محمد خلف أن المؤتمر ناقش  العديد من الأبحاث الجديدة في مجال السياحة العلاجية، وأضاف أن المؤتمر منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية في هذا الإطار، بما يدفع نحو جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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