نائب المركزي: الاقتصاد المصري لديه القدرة ليكون في مصاف الاقتصادات الكبرى

أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن نستهدف أن يكون سعر التضخم أحاديا، مضيفا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على أن يكون في مصاف الاقتصاديات الكبرى.



وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي، مذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاربعاء، أن التضخم أشرس الأمراض التي تواجه اي اقتصاد، متابعا أن حريصون على اتخاذ كل الاجراءات الممكنة للحد من التضخم.



وتابع رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي عمل على تدبير الدولار للسلع المدعمة، مستدركا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعود على الشعب المصري بنتائج طيبة.