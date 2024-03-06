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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يطـ.ـعن سائق توك توك بسبب خلاف على الأجرة بالحوامدية

صدى البلد

أصيب سائق توك توك بجرح طعني جراء تعدي عاطل عليه بسبب خلاف على الأجرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

تلقى ضُباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق توك توك مصاب بطعنة نافذة، وادعاء تعدي آخر ومُقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب خلاف على الأجرة قام خلالها المتهم بالشروع في قتل المصاب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عاطل يطعن سائق توك توك سائق توك توك الحوامدية قسم شرطة الحوامدية

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