الاتفاق ممكن.. أمريكا تكشف تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، أن واشنطن تضغط من أجل نهاية ناجحة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن العقبات أمام الهدنة في غزة ليست كبيرة والتوصل لاتفاق أمر ممكن.

وكان وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، قال إنه لا تظهر حتى الأن أي أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، أشار المالكي، في حوار صحفي، إلى أن إسرائيل تعتبر المساعدات جزءا من ضغطها على السكان لإجبارهم على التهجير، منوها بأن إسرائيل دمرت أكثر من 85 بالمئة من قطاع غزة، الذي يعيش فيه اليوم 80 بالمئة من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم.

وأوضح أن إسرائيل دمرت 70% من منازل غزة وأطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة يقتلون جوعاً حرفياً؛ مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً جديدة على قطاع غزة وهي حرب التجويع خاصة في أوساط الأطفال الذين يتعرضون لخطر الموت بسبب الجوع.

وأضاف أن إسرائيل أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة وعطلت كل المنشآت الاقتصادية في القطاع.