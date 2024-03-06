عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتفاق ممكن.. أمريكا تكشف تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين، أن واشنطن تضغط من أجل نهاية ناجحة لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن العقبات أمام الهدنة في غزة ليست كبيرة والتوصل لاتفاق أمر ممكن.

وكان وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، قال إنه لا تظهر حتى الأن أي أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، أشار المالكي، في حوار صحفي، إلى أن إسرائيل تعتبر المساعدات جزءا من ضغطها على السكان لإجبارهم على التهجير، منوها بأن إسرائيل دمرت أكثر من 85 بالمئة من قطاع غزة، الذي يعيش فيه اليوم 80 بالمئة من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم.

وأوضح أن إسرائيل دمرت 70% من منازل غزة وأطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة يقتلون جوعاً حرفياً؛ مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً جديدة على قطاع غزة وهي حرب التجويع خاصة في أوساط الأطفال الذين يتعرضون لخطر الموت بسبب الجوع.

وأضاف أن إسرائيل أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة وعطلت كل المنشآت الاقتصادية في القطاع.

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن وقف إطلاق النار في غزة غزة إطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

ترشيحاتنا

موعد استئناف طليق علا غانم على حكم تغريمه 20 ألف جنيه

جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل

مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

الاتفاق ممكن.. أمريكا تكشف تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزة

بسبب موقف ألمانيا من حرب غزة.. الفنان التشكيلي محمد عبلة يرد وسام جوته

تغيرات قياسية .. شوف الذهب وصل كام..عيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل فرحها.. فيديو «جورجينا» على التيك توك بفستان أبيض يثير الجدل|شاهد

زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ