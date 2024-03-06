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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدرندلي يكرم الطلاب الأوائل بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

صدى البلد

شهد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق حفل تكريم أوائل الطلاب بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، وكان في استقباله الدكتور هشام محمد فوزي عميد القطاعات ، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج ، والدكتورة نادية محمد طه مدير برنامج التمريض ، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء.

وخلال كلمته قدم رئيس الجامعة أرق التهانى القلبية لأبنائه الطلاب المتفوقين،  متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ، كما حثهم على التفوق والازدهار والاستمرار على التميز دائماً ليكونوا قدوة حسنة نافعين لمجتمعهم ، مؤكداً أن هذا التكريم  يأتى فى إطار دعم ورعاية الجامعة لطلابها وباحثيها، وخاصة طلابها المتميزين والفائقين، تحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة، وبناء الإنسان المصري .

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كما حرص "الدرندلى" على سؤال الطلاب عن احتياجاتهم وأى عقبات تواجههم، واستمع لاستفساراتهم والإجابة عليها، مؤكدًا على أهمية البرامج الدراسية بالجامعة، والتى تؤهلهم لمستقبل أفضل وتتواكب مع متطلبات سوق العمل. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات تقدير على الطلاب الأوائل تقديراً لتميزهم.

وعقب فعاليات التكريم اجتمع رئيس الجامعة، بمديرى ومنسقي البرامج بالجامعه الأهلية وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة حلال الفترة الراهنة ، وتعزيز آليات وسبل التطوير المستمر التي تعتمدها الجامعة وكذلك رصد أبرز احتياجاتها وما يواجهها من تحديات خلال المرحلة القادمة وسبل حلها.

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