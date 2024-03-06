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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني : زيادة الفائدة يساهم في رفع أسعار العقارات .. فيديو

صدى البلد

قال النائب طارق شوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار تثبيت سعر واحد للعملة، كان مطلبا مهما من قبل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، لافتا إلى أن ذلك يساهم في جذب الاستثمارات للدولة المصرية.


أضاف النائب طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار في الفترات المقبلة نتيجة السياسات والإجراءات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أنه لابد من وجود مبادرات مختلفة الفترات المقبلة.


وأشار النائب طارق شوقي، إلى ضرورة التوسع في المجالات الصناعية والعقارية وتوفير فرص العمل، بجانب المبادرات، مثمنا قرارات تحرير سعر الصرف اليوم


وأكد عضو مجلس النواب، إلى أهمية المبادرات التمويلية الفترات المقبلة لاستمرار عجلة التنمية، مبينا أن زيادة سعر الفائدة يساهم في رفع أسعار العقارات.

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