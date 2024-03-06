×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعديلات قانون المالية الموحد الأبرز.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الخاصة به يومي  السبت والأحد 9 و10 مارس 2024 ونستعرضها فيما يلى:

مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة:

 

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن، حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.



كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

600 ألف دولار و220 ألف ريال.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية تجارة عملة كبيرة

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

ترشيحاتنا

موعد استئناف طليق علا غانم على حكم تغريمه 20 ألف جنيه

جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل

مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

الاتفاق ممكن.. أمريكا تكشف تفاصيل جديدة حول الهدنة في غزة

بسبب موقف ألمانيا من حرب غزة.. الفنان التشكيلي محمد عبلة يرد وسام جوته

تغيرات قياسية .. شوف الذهب وصل كام..عيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل فرحها.. فيديو «جورجينا» على التيك توك بفستان أبيض يثير الجدل|شاهد

زي العربيات.. سر دقة طبق الفول والطحينة في المنزل

ابتعد عنها فورا .. 3 أطعمة تزيد من الشيخوخة

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ