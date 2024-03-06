سقط في الفخ.. محمد فاروق يعلق على التعادل بمباراة بيراميدز أمام فاركو

نشر الإعلامي محمد فاروق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب محمد فاروق: "بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام فاركو 1-1 ويرفع رصيده إلى 22 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع".



سقط بيراميدز في فخ التعادل مع ضيفه فاركو، بنتيجة 1-1، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة فيالجولة الخامسة عشر للدوري المصري.

تقدم عمرو جمال بهدف لصالح فاركو من ضربة جزاء في الدقيقة 30، ولكن إبراهيم عادل أدرك التعادل لصالح بيراميدزفي الدقيقة 53.

وعاد إبراهيم عادل لهز الشباك بعد غياب طويل منذ أن سجل في مرمى البنك الأهلي يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضيبالدوري وتعرض لإصابة قوية في شظية القدم.



ولم يفز بيراميدز في آخر مباراتين بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة 0-3 والتعادل معنواذيبو الموريتاني بنتيجة 2-2.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 22 نقطة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، في المركز الرابع من 11 مباراة.

وارتفع رصيد فاركو بقيادة مدربه أحمد خطاب إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر من 14 مباراة.

