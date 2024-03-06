ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن .. بينما غادرت 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35288 طنا تشمل : 5350 طن يوريا و368 طن بطاطس معبأ و 1854 طن رمل و 12744 طن كلينكر و 14972 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53350 طنا تشمل : 10764 طن قمح و 9454 طن خردة و 2687 طن ابلاكاش و 14136 طن حديد و 2300 طن حمص و 1000 طن زيت طعام و6000 طن ذرة و 1009 خشب زان و6000 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاويات مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57253 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83956 طنًا .

كما غادرت 5 قطارات بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي و امبابة ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدما قادمة من الاسكندرية ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5344 شاحنة.