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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تعرف على استعدادات دمياط الجديدة لشهر رمضان


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن .. بينما غادرت 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35288 طنا تشمل : 5350 طن يوريا و368 طن بطاطس معبأ و 1854 طن رمل و 12744 طن كلينكر و 14972 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53350 طنا تشمل :  10764 طن قمح و 9454 طن خردة و 2687 طن ابلاكاش و 14136 طن حديد و 2300 طن حمص و 1000 طن زيت طعام و6000 طن ذرة و 1009 خشب زان و6000 طن كسب صويا. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاويات مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57253 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83956 طنًا .
كما غادرت 5 قطارات بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي و امبابة ،  و عدد 2 قطار بعد أن فرغا  50 حاوية 40 قدما قادمة من الاسكندرية ، بينما بلغ عدد  الشاحنات دخولًا وخروجًا 5344 شاحنة.

دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة المركز الاعلامي القطاع الخاص دمياط الجديدة شاحنة سفينة حاويات

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