تعرف على استعدادات دمياط الجديدة لشهر رمضان

عقدت اليوم الأربعاء، بالقاعة الرئيسية للإجتماعات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، الجلسة الثالثة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة لدورته الجديدة( 2024/2025 ) برئاسة الدكتور أسامة التابعى حفيلة، وبحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، وممثلى الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمدينة.

إستهل رئيس المجلس الإجتماع بالترحيب بالحضور ، وتقديم التهنئة للحضور وسكان المدينة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

كما أشاد رئيس المجلس بروح التعاون المثمر والبناء والتوافق بين الجهاز ومجلس الأمناء ، فى تنظيم "يوم السعادة " لذوى الهمم وأسرهم بشاطىء قادرون بلاج ، وسط فرحة وسعادة غامرة من الأبطال وأسرهم ، وكذا رسم البسمة على تلك الوجوه والقلوب البيضاء النقية، مؤكدا إستمرار تنظيم مثل هذه الإحتفالية شهريًا.

ثم إنتقل المجلس لمناقشة وعرض أبرز الموضوعات والقضايا والأنشطة بجدول الأعمال ، خاصةملفات الصحة والتعليم والأمن ، التي تهتم برفع جودة الحياة لسكان المدينة .

تم مناقشة موضوع طريق ميناء دمياط _ دمياط الجديدة ، حيث أفاد العقيد حاتم طه " مدير الإدارة العامة لمرور دمياط " ، أنه هناك قريبا إنفراجة وحل جذرى لمشكلة مرور سيارات النقل الداخلة والخارجة من ميناء دمياط من هذا الطريق ، حيث تم تقديم مقترح بتوفير طريق بديل بطول حوالى ( 7 كم ) يتسع لدخول ( 2000 سيارة نقل ثقيل ) يوميا مباشرة للمنطقة اللوجيستية بميناء دمياط.

ومن جانبه أكدت الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بإستعداد المساجد لإستقبال شهر رمضان المعظم لأداء الصلوات وصلاتى التراويح والتهجد ، وكذا تنظيم مسابقة بين حفظة القرآن الكريم خلال الشهر الكريم تحت رعاية مجلس الأمناء ، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزير الأوقاف بموقف المساجد المتعثرة إنشائيا بالمحافظة، ومنها المسجد الجامع الكبير بالمدينة لإستكمال أعمال البناء خدمة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

كما أكد الدكتور محمد خلف مهندس رئيس الجهاز على الإستعدادات الخاصة بموسم الصيف على الشاطئ العام والخاص وشاطىء قادرون بلاج، من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية بالجهاز ومجلس الأمناء، لافتا إلى ضرورة إستكمال أعمال التطوير الجارية وتقديم كافة الخدمات لتوفير جودة حياة لسكان مدينة دمياط الجديدة.

وفى نهاية الجلسة قدم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء الشكر والتقدير لرئيس الجهاز ، مثمنا دور الجهاز في تنمية مدينة دمياط الجديدة ، مؤكدا ضرورة إستمرار بذل أقصى الجهود لتلبية إحتياجات السكان، والتغلب على المشاكل والتحديات المختلفة بالمدينة.