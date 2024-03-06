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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة دمياط يفتتح الأسبوع البيئي السنوي لكلية العلوم

صدى البلد

افتتح رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، اليوم الأربعاء فعاليات الأسبوع البيئي السنوي لكلية العلوم المقام ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي سيستمر خلال الفترة من 6 حتى الـ 10 من مارس الحالي ويتضمن عدة محاور حول المياه والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ومنتجات خضراء والطاقة البديلة.. بحضور عميد الكلية الدكتور محمد أبو دبارة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة أمنية البطراوي وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وممثلي المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة.


وخلال فعاليات الملتقى تم عمل عرض تقديمي للأعمال الإنتاجية والفنية والمشاريع البحثية التي تهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة والمياه والمسطحات الخضراء.. كما قدم طلاب المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة عروضا تقديمية لمشروعاتهم العلمية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك في إطار دور الجامعة في رفع الوعي البيئي لطلاب المدارس.


وتفقد رئيس الجامعة جناح " قادرون باختلاف " لعرض المنتجات الصديقة للبيئة من ذوي الهمم والقدرات الخاصة بالإضافة للمشروعات البحثية لمنسوبي الجامعة من خلال تقديم مجسمات وصور ولوحات فنية بيئية تحاكي الواقع.


وعلى هامش الملتقى تم تدشين ندوة تعريفية نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر تحت إشراف وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب الدكتور ناصر عبده الغماز بعنوان " لا أبرح حتى ابلغ" حاضرت فيها الباحثة ياسمين يحي مصطفي الباحثة في العلوم والتكنولوجيا وأول مصرية تكرم من وكالة (ناسا) الفضائية ويكتب أسمها على كويكب.
 

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