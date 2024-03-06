العربي للطفولة : بدأنا في الرقمنة والتكنولوجيا من 2019 .. وقدمنا ورشا للطلاب

أكد الدكتور حسن البيلاوي الأمين العام لـ المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن هناك 25 خبير عمل لمدة 3 سنوات من أجل إعداد دراسة حول الطفل المصري والعربي، موضحًا أنهم اقتصروا في الدراسة على المرحلة الإعدادية.

وأوضح "البيلاوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنهم بدأوا في عام 2019 بشأن الرقمنة والذكاء الاصطناعي وكان للمجلس السبق في ظاهرة التكنولوجيا وكان لهم أكثر من ورشة عمل في هذا الإطار.

وأشار إلى أن قياس الذكاء الانفعالي لدى الطفل كان يتم من خلال وضعه أمام مشكلة ويتم إعطاء له الفرصة من أجل الوصول لحل لهذه المشكلة، مشددً ا على أن في الذكاء الاجتماعي كان يتم الاعتماد على طفرة الطفل، منوهًا بأن هناك مهارة حياتية وهي القدرة على تكوين فريق وتحقيق الترابط الاجتماعي وتكوين أصدقاء ودعم الأسرة.

