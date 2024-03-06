سفير مصر بنيوزيلندا: جهودنا كبيرة لإيقاف نزيف الأرواح في غزة وامتداد الصراع

بحث السفير جورج عازر سفير جمهورية مصر العربية في نيوزيلندا، مع النائب تيم فان دى مولين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة بالبرلمان النيوزيلندي، عددا من الموضوعات الإقليمية والثنائية، وفى مقدمتها الأوضاع والتطورات فى غزة.

واستعرض السفير -خلال اللقاء، وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر على مختلف المستويات في هذا الشأن سعياً لإيقاف نزيف الأرواح وامتداد الصراع واتساعه، والمأساة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة والتي تزداد شدة وتعقيداً، مشيراً إلى اهتمام مصر بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة مثل نيوزيلندا لدعم هذه الجهود.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى ضوء أن العام الجارى يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن النائب النيوزيلندي تيم فان دى مولين، أعرب عن تقدير بلاده للعلاقات الطيبة والممتدة مع مصر.

وأكد السفير جورج عازر أهمية إيجاد السبل للارتقاء بشكل خاص بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، لا سيما وأن حجم التجارة الحالى لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوافرة لديهما.

وناقش الجانبان سبل دعم العلاقات بين البرلمان المصرى والبرلمان النيوزيلندي، حيث تم الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق للنظر فى آليات تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.