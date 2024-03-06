لن نترك مرتكبي هجمات بيلجورود.. بوتين يهدد أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على المدنيين في مقاطعة بيلجورود جريمة حرب، متوعدًا بأن روسيا لن تترك مرتكبيها دون حساب.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بوتين في لقاء مع المشاركين بمهرجان الشباب العالمي: "قصف أهداف مدنية وتنفيذ هجمات براجمات الصواريخ على الساحات والمدنيين هذا بالطبع جريمة حرب. هكذا سنتعامل مع ما حدث، ولن نترك مرتكبها وشأنه".

وشكر الرئيس سكان منطقة بيلجورود على شجاعتهم واستعدادهم للقتال وموقفهم الوطني تجاه ما يحدث، وكذلك المتطوعين الذين "يقدمون مساهمة كبيرة في القضية العامة".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.