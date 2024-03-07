أحمد أبو مسلم: فيه لاعيبه من الأهلي والزمالك مدخلتش المنتخب بسبب الجماهير..فيديو

قال أحمد أبو مسلم كابتن النادي الأهلي السابق، إن مباراة الأهلي والزمالك تعد بمثابة حدث فني كبير على الساحة العربية وفي قارة إفريقيا على وجه الخصوص، مؤكدًا على قوة الفريقين بين الفرق العالمية الكبرى.

وأضاف أحمد أبو مسلم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الإمارات والسعودية بدأوا في تشكيل لوحة فنية كبيرة من خلال نقلهم لمباريات الكرة المصرية والنهائيات العربية والأوروبية أيضًا.

وأشار كابتن الأهلي السابق، إلى أن النادي الأهلي يعاني في الفترة الأخيرة من إصابات في بعض اللاعبين مثل محمد الشناوي وياسر إبراهيم والفلسطيني وسام أبو علي والمالي أليو ديانج.

ولفت أيضًا إلى أن ثقة وخبرات اللاعبين الكبار في النادي الأهلى تحسم مثل هذه المباريات، ولعل هذا ما حدث في الفترة الأخيرة من خلال عودة اللاعبين عمرو السولية وكريم نيدفيد.

وأوضح أحمد أبو مسلم، أن زيارة النادي الأهلي الأخيرة إلى نادي الزمالك، تبرز مثال للرقي والاحترام المتبادل بين الجانبين، والذي ينعكس بدوره على الروح الرياضية للاعبين في الناديين، معقبًا: جماهير النادي الأهلي متعودة على الهدوء في التشجيع، وملتزمين بالنص وفقًا للوائح والقوانين.

واختتم كابتن الأهلي السابق: فيه لاعبين من الأهلي والزمالك مدخلتش منتخب مصر في الفترة الماضية بسبب عدم وجود ضغوط عليهم من المدير الفني والجماهير، وعدم وجود الجماهير أثر على أداء بعض اللاعبين.