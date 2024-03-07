رئيس صناعة النواب: نتوقع انخفاضا كبيرا في قيمة صرف الدولار وأيضا الأسعار

قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات البنك المركزي تصب في مصلحة الصناعة بشكل أساسي، متابعا: تثبيت سعر الصرف يعطي الاقتصاد قوة، ويجذب الاستثمار.

وأضاف "محمد السلاب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القرارات إيجابية وتعطي أريحية للمستثمر الأجنبي، متابعا: نتوقع انخفاض كبير في سعر صرف الدولار هذا الشهر وانخفاض أسعار السلع.

واسترسل: أن القرار سيوفر المدخلات ويعطي أريحية للمستثمر أنه يشتغل ويصدر أكثر وأزمة الدولار تتلاشى ويكون في ثقة في البنك والاقتصاد المصري.

وشدد على أن توفير العملة الأجنبية في البنوك يعطي المصانع الفرصة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.