رئيس صناعة النواب: تحرير سعر الصرف سيساهم في إعطاء قوة للاقتصاد

قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري عاش يوم تاريخي، متابعة: قرارات البنك المركزي تمثل نقلة وخطوة كبيرة اتخذتها الدولة، لتحرير سعر الصرف وفقا لأليات السوق.



وأضاف “محمد السلاب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تحرير سعر الصرف سيساهم في إعطاء قوة للاقتصاد والدولة، وسيساهم في جذب مزيد من الاستثمار لمصر، متابعا: مصر تعد بوابة لأفريقيا، وينقصنا فقط ثبات السوق والاسعار.



ولفت إلى أن القرارات تصب في مصلحة الصناعة المصرية بشكل أساسي، موضحا أن أي مُصنع من أهم العوامل التي تؤثر في عمله هو سعر العملة لأنها تتوقف عليها مدخلات الإنتاج.



وأوضح أن القرار سيوفر المدخلات ويعطي أريحية للمستثمر أنه يشتغل ويصدر أكثر وأزمة الدولار تتلاشى ويكون في ثقة في البنك الرسمي.



واسترسل: الأسعار ستنخفض، والمواطن سيشعر بهذا خلال الفترة القادمة، وسعر الصرف هينخفض بشكل كبير الفترة القادمة.