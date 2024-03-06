اتحاد الغرف التجارية: "سعر الدولار نازل نازل"

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي مهمة للغاية، متابعا: القرارات دليل على أن الدولة لها نظرة استراتيجية واضحة للإصلاح.

وأضاف علاء عز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تسلسل الإجراءات التي تمت كانت باحترافية كاملة، مشددا على أن الدولة أصبح لديها الإمكانية المالية من العملات الأجنبية للقضاء على السوق السوداء.

واسترسل: السعر العادل للدولار، وفقا للدراسات هو 30 جنيها، منوها بأنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار خلال الأيام القادمة.

وأوضح عز أن الغرفة التجارية عقدت العديد من الاجتماعات، مع التجار لخفض أسعار السلع، متابعا:"الدولة بكامل هيئتها تمتلك نظرة شاملة للإصلاح والدولار نازل نازل".

ولفت إلى أن أسعار الزيوت انخفضت بنسبة 20% على مستوى الجمهورية، والفول بنسبة 18%.

