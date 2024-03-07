فرج عامر عن مباراة القمة بنهائي كأس مصر:نتيجتها بين أقدام ثلاثي الأهلي

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تفسيرة لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر : مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر بالرياض نتيجتها بين اقدام خط وسط الأهلي كوكا ، مروان عطية ، امام عاشور.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.