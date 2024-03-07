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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

آلام الركبة نتيجة التمارين عند الشباب.. الأسباب والأعراض والعلاج

لآلام الركبة لدى
لآلام الركبة لدى الشباب

قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي، أن آلام الركبة لدى الشباب قد تكون ناتجة عن عدة أسباب محتملة وتتطلب تقييمًا من قبل متخصص للتشخيص الدقيق وتوصية بالعلاج المناسب.

 وأوضخ أخصائي العلاج الطبيعي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض الأسباب المحتملة والأعراض والعلاج المشتركة لآلام الركبة لدى الشباب:

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الأسباب المحتملة لآلام الركبة لدى الشباب

التهاب الأوتار أو الأربطة: قد يحدث التهاب في الأوتار أو الأربطة المحيطة بالركبة نتيجة الإجهاد الزائد أو الحركات الخاطئة أثناء التمارين الرياضية.

ضعف العضلات: ضعف العضلات المحيطة بالركبة، مثل عضلات الفخذ الأمامية والخلفية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على الركبة والتسبب في آلام.

التهاب المفصل: قد يحدث التهاب في مفصل الركبة نتيجة الإجهاد المتكرر أو الإصابات الرياضية.

الإجهاد الزائد: ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط أو زيادة الضغط على الركبة قد يؤدي إلى آلام الركبة لدى الشباب.

أعراض آلام الركبة لدى الشباب

آلام حادة أو مزمنة في الركبة.
صعوبة في الحركة أو الانحناء أو السير.
تورم أو احمرار في المنطقة المحيطة بالركبة.
شعور بالتصفير أو الانفصال في الركبة.


علاج آلام الركبة لدى الشباب

الراحة والتخفيف من الأنشطة التي تسبب الألم.
تطبيق الثلج على الركبة المصابة لتقليل الالتهاب.
ممارسة تمارين تقوية العضلات المحيطة بالركبة، بما في ذلك العضلات الأمامية والخلفية.
العلاج الطبيعي والتدليك لتحسين الحركة وتخفيف الألم.
استخدام الأدوية المسكنة للألم أو الأدوية المضادة للالتهابات تحت إشراف الطبيب.


في حالات شديدة أو مزمنة، قد يتطلب الأمر إجراء جراحة لإصلاح الأنسجة المتضررة.
مهم جدًا استشارة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية مناسبة تناسب حالتك الفردية.

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