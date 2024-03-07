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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أشعلت السوشيال ميديا.. حقيقة صورة سفينة إسرائيلية أحرقها الحوثيون

صدى البلد

استهداف الحوثيين في اليمن سفينة إسرائيلية.. تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تدّعي أنها تصور احتراق سفينة إسرائيلية باسم MSC SKY في البحر الأحمر بعد استهدافها من قبل الحوثيين في اليمن. 

استهداف سفينة إسرائيلية

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً، وتم تداولها على أكثر من منصة مثل فيسبوك وموقع إكس، مع الكثير من التعليقات عن كواليس احتراق السفينة.

لكن مع ذلك، تبين أن الصورة في الحقيقة لحادثة احتراق سفينة Hyundai Fortune في خليج عدن عام 2006. 

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٠ ظوتشير الأدلة المتاحة إلى أن الصورة قديمة ولا تتعلق بالحادثة الأخيرة. تم اكتشاف ذلك بعدما قام فريق بحث بتتبع المصدر الأصلي للصورة وتحديد تاريخ التقاطها.

تم نشر الصورة المضللة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تفاعلاً كبيرًا بين المستخدمين. تم تداول الصورة مع ادعاء أنها تصور السفينة MSC SKY بعد أن استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة تنفي هذا الادعاء.

سبب الشائعة

ترجع بداية انتشار الشائعة إلى إعلان القيادة المركزية الأمريكية، قبل ايام، أن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون اليمنيون على سفينة الحاويات M/V MSC SKY II في خليج عدن أصاب السفينة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن التقارير الأولية أشارت إلى عدم وقوع إصابات وأن سفينة الحاويات المملوكة لسويسرا والتي ترفع العلم الليبيري لم تطلب المساعدة وواصلت طريقها.

احتراق سفينة اسرائيلية

وبحسب موقع “تفنيد”، إثر ذلك، تناقل ناشطين على فيسبوك صورة يدعون أنها تصور احتراق سفينة إسرائيلية باسم MSC SKY بعد أن استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر.

لكن بحسب خاصية البحث العكسي عن الصورة في محرك TinEye إلى وكالة الصور Alamy، اتضح أن الصورة التقطت في 23 مارس 2006.

وبحسب الوصف الخاص بالصورة: "احتراق السفينة Hyundai Fortune في خليج عدن، على بعد 43 ميلًا تقريبًا قبالة سواحل اليمن في 21 مارس 2006”.

استهدف اكتشاف البحر الأحمر التواصل الاجتماعي الحوثيين في اليمن

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