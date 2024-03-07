قصور الثقافة تواصل فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" بمركز أرمنت بالأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدرسة الرزيقات الإعدادية المشتركة بقرية الرزيقات بحرى بمركز أرمنت جنوب الأقصر، ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في إطار البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

شهدت مدرسة الرزيقات محاضرة بعنوان"دور مبادرة حياة كريمة لتنمية القرية المصرية" أوضح خلالها سيد صدقى أهداف حياة كريمة وكيفية أختبار القرى التى تدخل فى برنامج حياة كريمة ومراحل المبادرة ودور حياة كريمة فى تنمية القرية المصرية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد على وألقى قصائد بعنوان"فاصل، يفترون علي "، شهدت القافلة مجموعة من الورش الفنية منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم، وأخرى لعمل تصميمات متنوعة بالفوم جليتر، إلى جانب فقرة رسم على الوجه، فيما استمر توافد الرواد على معرض الكتاب الخاص بإصدارات الهيئة.

واختتمت الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، مع عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية تضمن باقة من الأغاني الطربية منها تعيشى يا بلدى، كوكب تانى، برضاك، يا مسهرنى، وعرض التحطيب لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.