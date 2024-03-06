توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الأقصر

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر توقيع مذكرة تفاهم اليوم "الأربعاء" بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الأقصر بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجانبين.

وقع على الاتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، في حضور الدكتور هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ، والدكتور يسري الجمل نائب رئيس الأكاديمية ، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية ، والمهندس محمد فؤاد رئيس قسم البرمجيات بالأكاديمية ، والدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلي تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي، وتبادل الخبرات بين الأكاديمية العربية وجامعة الأقصر.

في غضون ذلك أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأقصر، مشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، ويخدم العنصر البشري وبناء الإنسان.

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