عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الأقصر

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية و جامعة الأقصر

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر توقيع مذكرة تفاهم اليوم "الأربعاء" بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  وجامعة الأقصر بهدف تعزيز التعاون العلمي  والأكاديمي بين الجانبين.

وقع على الاتفاقية كل من  الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر ، في حضور  الدكتور  هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ، والدكتور يسري الجمل نائب رئيس الأكاديمية ، والدكتور أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية ، والمهندس محمد فؤاد رئيس قسم البرمجيات بالأكاديمية ، والدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية.

"الشباب والرياضة": إطلاق أولى فعاليات القوافل الطبية التوعوية بمحافظة الأقصر

جامعة الأقصر.. بروتوكول تعاون بين كلية الفنون الجميلة ومؤسسة "إي إف جي" التنموية

وتهدف مذكرة التفاهم إلي تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي، وتبادل الخبرات بين الأكاديمية العربية وجامعة الأقصر.

في غضون ذلك أعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأقصر، مشددا على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، ويخدم العنصر البشري وبناء الإنسان.

IMG-20240306-WA0041
IMG-20240306-WA0041
IMG-20240306-WA0040
IMG-20240306-WA0040
IMG-20240306-WA0035
IMG-20240306-WA0035
IMG-20240306-WA0039
IMG-20240306-WA0039
IMG-20240306-WA0036
IMG-20240306-WA0036
IMG-20240306-WA0038
IMG-20240306-WA0038
الأقصر الأكاديمية العربية الشباب والرياضة القوافل الطبي تكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة التفاهم توقيع مذكرة تفاهم رئيس جامعة الأقصر رئيس الأكاديمية العربية رئيس جامعة محافظ الأقصر نائب محافظ نائب رئيس الأكاديمية معهد تكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

قرار عاجل بشأن مرتضى منصور في سب وقذف موظفة

موضوعات متعلقة

ضبط 28 كيلو لحوم نحر خارج السلخانة بالأقصر

حقوق الإنسان والقانون.. ندوة تثقيفية بجامعة طيبة التكنولوجية

تكريم 700خريج.. رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخرج الملتحقين بمركز التطوير المهني

جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية شاملة بساحة الشيخ الطيب بالقرنة

طرق تجفيف الطماطم.. طلاب التصنيع الغذائي بجامعة طيبة يزورون محطة الشهيد ماجد صالح

قصور الثقافة تواصل أنشطتها المكثفة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالأقصر

افتتاح معمل الأنظمة الذكية المتقدمة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

ثقافة «حسن فتحى» بالأقصر يناقش كيفية الحفاظ على الهوية المصرية

ترشيحاتنا

جبل فلوس ودهب.. الداخلية تعلن عن قضية كبيرة لتجميع أموال المصريين بالخارج

يسلم رسالة من السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى كينيا اليوم (تفاصيل)

دهب وعملات بـ27 مليون جنيه.. سيدة ونجلها يستخدمون أسلوب المقاصة لتحويل أموال المصريين بالخارج

منشأة للقوارب المسيرة.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن قصف ميناء أوديسا

انتصار السيسي : ملتزمون بالعمل لمستقبل مشرق لكل امرأة مصرية لإعلاء شأنها

نهائي كأس مصر| رامي ربيعة: جاهزون لمباراة الزمالك.. ونسعى للتتويج باللقب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ