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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات تصل لـ 30 %.. بشرى سارة للمواطنين عن معارض أهلا رمضان

السلع الأساسية
السلع الأساسية

أكد علاء عز، الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، أنه منذ أكثر من شهرين، نعمل بشكل جاد، وسط متابعة من الحكومة المصرية، لهدف الإنتشار على متسوى الجمهورية، ووجود معارض لـ "اهلا رمضان". 

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”،  إننا نعمل على توفير جميع السلع للمواطنين، بتخفيضات تصل من 20% لـ 30%، إضافة إلى أنه نأمل أن يكون هذا التخفيض في الأسواق العامة.

 

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه يوجد 120 منفذا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه تم العمل على توفير السلع بكميات كبيرة.

علاء عز الحكومة المصرية هلا رمضان السلع الأسواق العامة

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