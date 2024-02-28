الزيت واللبن نزلوا 22% | اتحاد الغرف التجارية يعلن نبأ سارًا للمواطنين

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية انخفضت بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك، قائلا:"أسعار الزيوت والألبان انخفضت 22%".



وقال علاء عز، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد،: المستهلك سيشعر بانخفاض أسعار السلع في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سعر السكر 27 جنيها، كما أن منافذ وزارة التموين ستوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



ولفت إلى أن وزارة التموين تورد السكر بـ 24 جنيها ليباع بـ 27 جنيها، مبينا أن سعر السكر في شركات القطاع الخاص يصل إلى 48 جنيها، مؤكدا أنه سيتم توفير كميات كبيرة من السلع في جميع المحافظات.

وأوضح أن استيراد السكر وتعبئته في الوقت الحالي، سيعمل على وصول سعره إلى 48 جنيها، وانخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها في معارض أهلا رمضان.

وتابع أن هناك كميات كبيرة من السكر متوفرة في معرض أهلا رمضان، وهناك تعاون كبير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم توفير 56 ألف طن سكر خلال 3 أيام.

وأكد أنه لن تكون هناك أزمة سكر في الفترة المقبلة، قائلا:"سيكون هناك جبال وتلال من السكر في منافذ القوات المسلحة ووزارة التموين والتوجيهات مشددة في هذا الأمر ولن تكون هناك أزمة سكر الفترة المقبلة".





