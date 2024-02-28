محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية | صور

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة سواء المدرجة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية تشمل السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز ، وأيضاً الدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات ، فضلاً عن ياميش رمضان وذلك بحديقة الشجرة بوسط مدينة أسوان بتخفيضات تتراوح ما بين 20 % إلى 30%.

ويأتي المعرض ضمن 5 معارض سيتم افتتاحها بالتوالى بباقى المدن والمراكز وهى بمركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية ، وفى مركز كوم أمبو بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة ، وفى مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين ، وفى مركز إدفو بمبنى الوحدة المحلية بشارع 23 يوليو ، وتستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى إبريل القادم.

أهلا رمضان

محافظ أسوان يفتتح معرض أهلا رمضان

وحضر افتتاح المعرض الرئيسى المحاسب حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية بأسوان ، وأيضاً المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وإبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، علاوة على مسئولى الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبى احتياجات القاعدة العريضة من أهالى المحافظة ، واستعداداً للشهر الفضيل.

وأكد اللواء أشرف عطية أن افتتاح هذا المعرض الذى يشارك فيه القطاع الحكومى ممثلاً فى الشركة المصرية لتجارة الجملة ، بالإضافة إلى القطاع الخاص يشهد متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط.

وأشاد بجهود وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية وللمساهمة فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية.

أقسام

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان

وخلال تفقده لأقسام المعرض، شدد عطية على المسئولين بضرورة تزويد المعرض وباقى معارض " أهلاً رمضان " فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من مختلف المنتجات بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير والكثيف من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية ، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه، علاوة على ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به.

وأكد المحافظ أنه يتم بالتوازى تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة ، ومراقبة جودتها على الوجه الأكمل .

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان