5 مارس.. توجيه قافلة طبية من مجلس الوزراء إلى أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل القافلة الطبية التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع المحافظة ، والتأمين الصحى الشامل ، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير إحتياجات المواطنين ، والتخفيف عن كاهلهم ، وخاصة فى القرى الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى غير القادرين وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية وصرف العلاج وإجراء العمليات مجاناً وذلك فى تخصصات ( الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة ) خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه ستبدأ أعمال القافلة يومى الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب ، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و 8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للمواطنين منها .