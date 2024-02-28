طقوس وعادات.. شاهد سباق الخيول العربية في أسوان وسط فرحة الأهالي

تشهد محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية سلسلة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والمسابقات والمهرجانات والمؤتمرات على أرضها الطيبة.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة "صدى البلد " انطلاق فعاليات مهرجان الفروسية أو ما يطلق عليه “مرماح الخيول العربية ” بصحراء مدينة إدفو شمال أسوان والذي يتم تنظيمه بواسطة الأهالى بشكل سنوي، ويتجمع فيه أبناء العائلات من المحافظة والمحافظات المجاورة، باعتباره عادة موروثة عبر الأجيال.

ويتضمن مرماح الخيول أو مهرجان الفروسية، تنظيم الأهالي والعائلات سباق بين الخيول، ومنها أنواع عربية وأجنبية يتم تربيتها ومراعتها بواستطهم، ويختتم بحصول الفائز على كأس وشهادة تقدير.

وأكد المشاركون أن مرماح الخيول يتم تنظيمه سنوياً ، ويتشارك فيه عدد كبير من أبناء مدينة إدفو وأسوان، وتتم دعوة أبناء المحافظات المجاورة أيضاً، وتحديداً من سوهاج وقنا والأقصر.

مهرجان الخيول

وأشاروا إلى أن مرماح الخيول يعتبر من العادات المتوارثة من الأجداد إلى الأجيال، حيث إنه لم يقتصر على محافظة أسوان فقط ، بل إن أبناء المحافظات الصعيد الأخرى ينظموه أيضاً ، ويتم إرسال الدعوات لجميع المشاركين، وعندما ينظم في أي محافظة يتم إرسال الدعوات لباقي العائلات ليشاركوا فيه، ولكل قرية موعد محدد للمرماح.

وأكملوا أنه توجد العديد من الطقوس والعادات لإحياء ليالي مرماح الخيول ينتظرها الجميع، باعتباره تجمعاً للعائلات من المحافظات المختلفة، ويمتلك المرماح لحظات الود والتقارب، ويتم خلاله استضافة الحضور وتقديم كل أوجه الضيافة من المأكولات والمشروبات، فضلاً عن متابعة فقرات التحطيب وغيرها من الفعاليات.

ويتم بالتوازى إعادة أدوار السباق لنفس الأشخاص الذين شاركوا في العام الماضي، وكل هذه التفاصيل يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق قبل بدء السباق بين المشاركين، وبعدها يتم المرماح من نقطة البداية حتى الوصول للنهاية المتفق عليهما فيما بينهم، ويحصل الفائز على كأس، وهي طقوس مكررة فى كل السباقات التي يتم تنظيمها للخيول.