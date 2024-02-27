عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشارك في تكريم الفائزين بمؤتمر «نخيل التمر والابتكار الزراعي»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مؤتمر وزراء الزراعة بالدول المنتجة والمصنعة للتمور، والذي قامت بإفتتاحه الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمته الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية ، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويأتي ذلك استكمالاً لفعاليات معرض ومؤتمر جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أبو ظبى 2024 بدولة الإمارات الشقيقة فى دورته الـ16 .

مديرية العمل أسوان: مواصلة دورات وحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

تعليم أسوان تجري مقابلات لاختيار المرشحين للدفعة الثانية بمبادرة 1000 مدير مدرسة 

الفاو

جانب من الفعاليات

وحضر الفعاليات 15 وزيراً ووكيلاً للزراعة من الدول االعربية والصديقة و6 من مدراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، للوقوف على مخرجات البرنامج الإقليمي لإستئصال سوسة النخيل الحمراء، والذي تنفذه الدول المنتجة للتمور بإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومشاركة أكثر من 20 خبيراً وأكاديمياً مختصاً بزراعة النخيل وإنتاج التمور، لتقييم مخرجات البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء ، كما حضر محافظ أسوان مراسم تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي .

فيما أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن هذا الاجتماع الوزاري (الثاني) رفيع المستوى لأصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور يأتي بعد خمس سنوات من واستكمالاً للاجتماع الأول الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في قصر الإمارات بتاريخ 09 مارس 2019، بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الحادية عشرة 2019 .

محافظ أسوان يشدد على الانتهاء من مشروعات الرصف بإدفو ونصر النوبة

أسوان .. وحدة حياة كريمة تتابع مشروعات الرصف بقرى مركزى إدفو ونصر النوبة

فعاليات

جانب من الفعاليات

وأكد أنه وعلى الرغم من كل ما تم إنجازه (من قبل الجميع) في مكافحة سوسة النخيل الحمراء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لا يمكن أن يتم لولا التعاون الكبير من قبل وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور وحرصهم على تنفيذه وتقديم الخدمات والتسهيلات لإنجاح البرنامج. لكنه لا يوازي حجم المشكلة، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع الذي حرصنا فيه أن يكون بشكل دوري للوقوف على ما تم إنجازه وما يمكن أن نقوم به في المرحلة القادمة. 

وتعزيز أطر التعاون بين الدول حيث صدر عن الاجتماع الوزاري الأول إعلان أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء، كما تم فيه وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء.

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

موضوعات متعلقة

مديرية العمل أسوان: مواصلة دورات وحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

ترشيحاتنا

اللحوم ب300 والأسماك ب70 جنيها.. الزراعة تعلن تفاصيل أكبر معرض للسلع

حكم رادع من جنايات القاهرة للعاطل المعتدي على فتاة المعصرة

سياسي إسرائيلي: نتنياهو تفاجأ من تصريحات بايدن عن الحرب

ننشر أسماء الفائزين في مسابقة الطالب المثالي 2024

ننشر تفاصيل وقائع عصابة التوظيف الوهمية لسرقة المواطنين

وزير الري: الانتهاء من أعمال مشروع قناطر ديروط بنسبة تنفيذ 47%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ