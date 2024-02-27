محافظ أسوان يشارك في تكريم الفائزين بمؤتمر «نخيل التمر والابتكار الزراعي»

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مؤتمر وزراء الزراعة بالدول المنتجة والمصنعة للتمور، والذي قامت بإفتتاحه الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمته الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية ، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويأتي ذلك استكمالاً لفعاليات معرض ومؤتمر جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أبو ظبى 2024 بدولة الإمارات الشقيقة فى دورته الـ16 .

الفاو

جانب من الفعاليات

وحضر الفعاليات 15 وزيراً ووكيلاً للزراعة من الدول االعربية والصديقة و6 من مدراء ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، للوقوف على مخرجات البرنامج الإقليمي لإستئصال سوسة النخيل الحمراء، والذي تنفذه الدول المنتجة للتمور بإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومشاركة أكثر من 20 خبيراً وأكاديمياً مختصاً بزراعة النخيل وإنتاج التمور، لتقييم مخرجات البرنامج الإقليمي لاستئصال سوسة النخيل الحمراء ، كما حضر محافظ أسوان مراسم تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي .

فيما أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن هذا الاجتماع الوزاري (الثاني) رفيع المستوى لأصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور يأتي بعد خمس سنوات من واستكمالاً للاجتماع الأول الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة في قصر الإمارات بتاريخ 09 مارس 2019، بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الحادية عشرة 2019 .

فعاليات

جانب من الفعاليات

وأكد أنه وعلى الرغم من كل ما تم إنجازه (من قبل الجميع) في مكافحة سوسة النخيل الحمراء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لا يمكن أن يتم لولا التعاون الكبير من قبل وزارات الزراعة في الدول المنتجة للتمور وحرصهم على تنفيذه وتقديم الخدمات والتسهيلات لإنجاح البرنامج. لكنه لا يوازي حجم المشكلة، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع الذي حرصنا فيه أن يكون بشكل دوري للوقوف على ما تم إنجازه وما يمكن أن نقوم به في المرحلة القادمة.

وتعزيز أطر التعاون بين الدول حيث صدر عن الاجتماع الوزاري الأول إعلان أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء، كما تم فيه وضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء وإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الاستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات