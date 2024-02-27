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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة بأسوان يواصل تنظيم برنامج التثقيف المالي وورشة عمل للخياطة

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم فعاليات البرنامج التدريبى للتوعية والتثقيف المالى الذي استهدف 70 سيدة وفتاة من أهالى قريتى الطويسة وبنبان قبلى بمركز دراو ، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للتدريب على أعمال الخياطة ومنتجاب الملابس استهدفت 60 من الفتيات والسيدات بقرية أبو الريش وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ وإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة.

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برنامج تدريبى

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن برنامج التثقيف المالى وورشة الخياطة وغيرها من الأنشطة والجهود المبذولة تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، بالإضافة إلى نشر التوعية بموضوعات وأساليب التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات ، فضلاً عن رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

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